بينما كان العالم يحبس أنفاسه بانتظار دقات الساعة الثانية عشرة ليعلن قدوم عام 2026، كانت هناك عائلة في قرية "الشبيكة" بمركز كوم أمبو بأسوان تخوض سباقاً من نوع آخر.. سباقاً مع الزمن، ليس للاحتفال، بل لاستقبال "ضيفة" اختارت أن تكون هي الحدث الأبرز في مصر كلها.

لحظة الصفر: آلام المخاض مع دقات الساعة

تبدأ الحكاية مع "محمد إبراهيم"، موظف بسيط بمكتب صحة كوم أمبو، وزوجته التي تعمل في التمريض بمستشفى المدينة. في مساء الأربعاء الأخير من 2025، اشتدت آلام الولادة. لم يدر بخلد الأب أن طفلته المنتظرة ستصبح "أيقونة" العام الجديد.

تحت إشراف طبي دقيق، وفي تمام الساعة 12:00 صباحاً تماماً، ومع انطلاق الألعاب النارية في سماء المدن، أطلقت الطفلة "بيان" صرختها الأولى، لتعلن نفسها كأول مواطنة مصرية تفتتح سجلات عام 2026.

المفارقة القدرية: الموظف يسجل ابنته

لم ينتظر الأب طويلاً؛ فبحكم عمله في مكتب الصحة المجاور لمركز الولادة، تحرك سريعاً لتوثيق اللحظة، هناك، وجد زميله "محمد" مسؤول التسجيل الإلكتروني، وفي مفارقة قدرية رائعة، قام الأب بمساعدة زميله في إتمام إجراءات التسجيل في تمام الساعة 12:10 صباحاً.

لم تكن مجرد شهادة ميلاد، بل كانت "وثيقة تاريخية" جعلت من "بيان" رقم (1) على مستوى الجمهورية في كشوف وزارة الصحة.

المفاجأة الكبرى: "أنت الأول يا محمد!"

يقول الأب والابتسامة لا تفارق وجهه: "ذهبت للنوم وأنا أظن أنني قمت بواجبي كأب فقط، لكنني استيقظت على سيل من المكالمات.. الجميع يهنئني ليس فقط بالمولودة، بل لأنها تصدرت المشهد القومي."

"بيان"، التي اقترح اسمها زميل والدها في لحظة عفوية، أصبحت اليوم حديث الساعة في أسوان ومصر، لتهدي عائلتها أجمل هدية في العام الجديد، وتثبت أن القدر قد يمنح الإنسان "سبقاً" لم يكن يخطط له، لكنه سيظل محفوراً في ذاكرة الأسرة وفي سجلات الدولة المصرية للأبد.

