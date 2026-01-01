صحة الدقهلية تعلن اسم أول مولودة لعام 2026 بالمنصورة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، تسجيل أول مولودة لعام 2026 بمدينة المنصورة، وذلك بمكتب صحة أول المنصورة.

وجاء في البيان الصادر عن المديرية أن المولودة ريتـال محمود فوزي شعبان، والمقيدة بتاريخ ميلاد 1 يناير 2026، سجلت رسميًا كأول مولودة في العام الميلادي الجديد.

وأضاف البيان أن تسجيل المولودة تم بتاريخ 1 يناير 2026 بمكتب صحة أول المنصورة، مؤكدة اهتمام المديرية بمتابعة كافة الإجراءات الصحية والولادات بالمحافظة.