إعلان

صحة الدقهلية تعلن اسم أول مولودة لعام 2026 بالمنصورة

كتب : رامي محمود

04:04 م 01/01/2026

ريتال اول مولودة لعام 2026 بمحافظة الدقهلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، تسجيل أول مولودة لعام 2026 بمدينة المنصورة، وذلك بمكتب صحة أول المنصورة.

وجاء في البيان الصادر عن المديرية أن المولودة ريتـال محمود فوزي شعبان، والمقيدة بتاريخ ميلاد 1 يناير 2026، سجلت رسميًا كأول مولودة في العام الميلادي الجديد.

وأضاف البيان أن تسجيل المولودة تم بتاريخ 1 يناير 2026 بمكتب صحة أول المنصورة، مؤكدة اهتمام المديرية بمتابعة كافة الإجراءات الصحية والولادات بالمحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صحة الدقهلية أول مولودة لعام 2026 المنصورة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات 2026