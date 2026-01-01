إعلان

مصرع شاب دهسه قطار أثناء عبوره مزلقانًا بأسوان

كتب : إيهاب عمران

03:36 م 01/01/2026

أرشيفية مصرع شخص أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي شاب يبلغ من العمر 22 عامًا مصرعه اليوم الخميس، إثر دهسه بواسطة قطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بقرية بنبان بمركز نصر النوبة في أسوان.

وتلقى اللواء عبد الله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة نصر النوبة، يفيد بمصرع الشاب "ع.م.ص" أثناء عبوره شريط السكة الحديد في منطقة بلانة، حيث دهسه القطار المتجه إلى أسوان.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع شاب دهسه قطار أسوان عبور مزلقان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات 2026