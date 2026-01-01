مصرع شاب دهسه قطار أثناء عبوره مزلقانًا بأسوان

لقي شاب يبلغ من العمر 22 عامًا مصرعه اليوم الخميس، إثر دهسه بواسطة قطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بقرية بنبان بمركز نصر النوبة في أسوان.

وتلقى اللواء عبد الله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة نصر النوبة، يفيد بمصرع الشاب "ع.م.ص" أثناء عبوره شريط السكة الحديد في منطقة بلانة، حيث دهسه القطار المتجه إلى أسوان.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.