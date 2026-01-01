رئيس جامعة أسوان يطمئن على طلاب التمريض المصابين في حادث تصادم

عادة غريبة.. لماذا يحطم الإسكندرانية الزجاج والأطباق في ليلة رأس السنة؟

تفقد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، اليوم الخميس، الحالة الصحية لطلاب معهد التمريض المصابين في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى "نقل ثلاجة" بمنطقة الإسكان المتميز بحي العقاد، وذلك خلال زيارته لهم بمستشفى الصداقة التخصصي للاطمئنان على استقرار حالتهم وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية.

وأكد رئيس الجامعة أن سلامة الطلاب تمثل أولوية قصوى للمنظومة الجامعية، مشدداً على أن الجامعة لن تدخر جهداً في تقديم الدعم الطبي والإنساني للمصابين.

وأعلن الدكتور "نصرت" عن صدور توجيهات فورية لضمان الحفاظ على حقوق الطلاب المصابين في أداء امتحاناتهم، مع توفير لجان خاصة ورعاية صحية متكاملة لهم لحين تماثلهم للشفاء، قائلاً: "ستظل جامعة أسوان دائماً سنداً وداعماً لأبنائها في كافة الظروف".

كان اللواء عبد الله عصر، مدير أمن أسوان، تلقى إخطاراً من مأمور قسم أول أسوان، يفيد بوقوع تصادم مروع بحي العقاد بمدينة أسوان.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف فوراً إلى موقع البلاغ، حيث تبين إصابة 5 طلاب من معهد التمريض التابع للجامعة كانوا يستقلون سيارة ميكروباص وقت الحادث.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الصداقة التخصصي لتلقي العلاج، فيما قامت المعاينة الأولية برفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.