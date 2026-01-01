إعلان

مفاجأة في واقعة غياب فتاة طوخ.. الأب يكشف أين اختفت بعيدا عن منزلها؟

كتب : أسامة عبدالرحمن

02:38 م 01/01/2026

مركز شرطة طوخ

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استغاثة أحد الأشخاص بتغيب كريمته عن منزلها بدائرة المحافظة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا من مركز شرطة طوخ بتاريخ 26 نوفمبر الماضي، من سائق أفاد بتغيب كريمته عن المنزل، دون توجيه اتهام أو الاشتباه في وجود شبهة جنائية وراء غيابها.

وفي 25 ديسمبر المنقضي، حضر والد الفتاة إلى مركز الشرطة برفقة ابنته، حيث أقرت الفتاة بأنها تركت المنزل بمحض إرادتها على خلفية خلافات أسرية، وأنها أقامت خلال فترة غيابها بمحافظة الإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مركز شرطة طوخ فتاة طوخ مواقع التواصل الاجتماعي

