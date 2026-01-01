5 توصيات من "سيارات كفر الشيخ" لحل أزمة النقل خارج الكتلة السكنية

أصدرت شعبة السيارات بالغرفة التجارية في كفر الشيخ، عدة توصيات في اجتماعها الأخير فيما يتعلق بصدور قرار من التنمية المحلية بشأن نقل معارض السيارات إلى خارج الكتلة السكنية.

كانت شعبة السيارات بالغرفة التجارية في كفر الشيخ، عقدت اجتماعًا برئاسة منتصر زيتون، رئيس الشعبة، لمناقشة قرار وزارة التنمية المحلية، والذي أدى إلى إثارة قلق واسع بين أصحاب الأعمال في قطاع تجارة السيارات.

وجاء الاجتماع بناء على دعوة من المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة في كفر الشيخ، لمجلس إدارة شعبة السيارات لبحث تلك المشكلة، وذلك للوصول إلى حلول تتعلق بتلك الأزمة.

وتضمنت التوصيات مطالبة شعبة السيارات بضرورة إرجاء القرار لمنحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم، وتحرير مذكرة تفصيلية تُرسل إلى وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والجهات المعنية توضح وجهة نظر التجار ومقترحاتهم الخاصة بحلول تلك الأزمة.

وتحديد مناطق تجارية ولوجستية مخصصة لمعارض السيارات خارج الكتلة السكنية توفرها محافظة كفر الشيخ، وتتوفر فيها الخدمات الأساسية (أمن، وكهرباء، وتراخيص، وطرق) قبل مطالبة التجار بالنقل ضمانًا لاستمرارية العمل، والحفاظ على حقوق أصحاب معارض السيارات وضمان تنفيذ خطط التنمية الحضارية بما لا يضر بالنشاط التجاري والاقتصادي لمحافظة كفر الشيخ.

وأكد المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لمصراوي أنه جرى استعراض التأثيرات السلبية المتوقعة على أصحاب معارض السيارات من ذلك القرار خاصة فيما يتعلق بالاماكن المميزة للمعارض، ومدى قربهم من المناطق الحيوية وتكلفة تجهيز تلك المعارض.

ولفت إلى أن القرار لا يراعي عدم توافر "مناطق بديلة" مجهزة حاليًا لاستقبال مئات المعارض، ما يهدد بتوقف ذلك القطاع عن العمل ما جعل هناك حالة تحفظ شديد على آلية صدور القرار.

وأوضح أنه جرى اتخاذ قرار نقل معارض السيارات دون الرجوع إلى الاتحاد العام للغرف التجارية أو الشعبة العامة للسيارات ما يخالف مقتضيات التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص المنظم تحت مظلة القانون رقم 189 لسنة 1951 قانون الغرفة التجارية.

وأشار إلى أن القرار ركز بشكل أساسي وواضح على المناطق الأكثر تكدسًا والمناطق التي تقع فيها المعارض أسفل المباني السكنية داخل عواصم المحافظات، ويمنع إصدار أي تراخيص جديدة لتلك المعارض داخل الكتل السكنية في (المدن، الأحياء، الشوارع الرئيسية) بشكل عام، وليس فقط في عاصمة المحافظة.

وقال رئيس الغرفة التجارية في كفر الشيخ المهندس حاتم عبدالغفار، إن شعبة السيارات بالغرفة تستنكر عدم وجود بابًا للحوار المجتمعي حول ذلك القرار لأنه يمس شريحة كبيرة من التجار دون استطلاع رأيهم ما يحول الوصول إلى صيغة توافقية تخدم المصلحة العامة التي ترغب الدولة في تحقيقها من القرار وهي تخفيف الزحام وتحمي المصلحة الخاصة (استثمارات التجار أصحاب معارض السيارات).