شارك المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في الاجتماع الموسع الذي عقده المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لمناقشة الحلول العاجلة لمشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بقريتي المريج والغريري بمركز شبين القناطر، وذلك في ضوء المتابعة الميدانية المستمرة وشكاوى المواطنين المتضررين من الظاهرة.

عُقد الاجتماع بحضور المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة مشروعات الصرف، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام لمحافظة القليوبية، والمهندس محمود القوني رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة، ومدير عام الإدارة العامة لصرف القليوبية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بالملف.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد إبراهيم فودة نتائج الجولات التفقدية التي نفذتها شركة مياه القليوبية بقرية المريج، موضحًا ما تم رصده من تأثير ارتفاع منسوب مصرف الحزانية على منسوب المياه الجوفية، وما ترتب عليه من تسرب المياه إلى بعض المنازل والأراضي الزراعية، مؤكدًا أن الشركة تتعامل مع هذا الملف باعتباره أولوية قصوى حفاظًا على السلامة العامة وضمانًا لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس شركة مياه القليوبية، إلى استمرار التواجد الميداني المكثف لفرق الشركة بفرع شبين القناطر، لمتابعة سير العمل بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، فضلًا عن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد فودة أن شركة مياه القليوبية تعمل ضمن منظومة متكاملة تضم هيئة مشروعات الصرف ووزارة الموارد المائية والري والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ القليوبية، بهدف التوصل إلى حلول فنية مستدامة تسهم في خفض منسوب المياه الجوفية ومنع تكرار الأزمة مستقبلًا.

واختتم رئيس الشركة تصريحاته بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية لكافة مواقع العمل، وفتح قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، مشددًا على أن رضا المواطن وسلامته يمثلان الركيزة الأساسية لعمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.