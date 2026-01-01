بالأرقام.. أوقاف جنوب سيناء تكشف حصاد 2025

واصلت مديرية أوقاف جنوب سيناء خلال عام 2025، جهودها المتكاملة في خدمة بيوت الله، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الدور المجتمعي للمسجد، من خلال خطة عمل شاملة استهدفت الجوانب الدعوية والاجتماعية والعمرانية والثقافية، وذلك في إطار رسالتها الدينية والوطنية وخدمة المجتمع السيناوي.

وقال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، إن المديرية قامت على مدار عام بعدة إنجازات، وعلى رأسها الحراك الدعوي والمجتمعي في إطار مبادرة "صحح مفاهيمك"، والتي تهدف إلى بناء الوعي الرشيد، ومواجهة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الدينية الصحيحة.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه في مجال الإحلال والتجديد، شهد عام 2025 إحلال وتجديد مسجد ضمن خطة الوزارة بتكلفة إجمالية قدرها 7 ملايين جنيه، وجاري العمل على إحلال وتجديد مسجد آخر بتكلفة إجمالية قدرها 11 مليونًا و500 ألف جنيه، إضافة إلى إنشاء 5 مساجد بالجهود الذاتية بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليونًا و500 ألف جنيه، وفرش 6 مساجد بإجمالي 1930 مترًا من سجاد المحراب، بما يسهم في تهيئة بيوت الله وراحة المصلين.

وفي إطار الدور المجتمعي، أشار إلى أن المديرية قامت بتوزيع 17 طن و696 كيلو جرام من لحوم صكوك الإطعام والأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وتحت إشراف محافظ جنوب سيناء، إلى جانب استلام وتوزيع عدد 4000 شنطة من السلع التموينية "سكر، أر، مكرونة" على الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد أن المجال الدعوي شهد نشاطًا مكثفًا، وذلك من خلال تنفيذ 6 قوافل "صحح مفاهيمك" داخل الهيئات والمؤسسات الكبرى من بينها جامعة الملك سلمان، كما جرى تنفيذ قوافل مشتركة مع وزارة الشباب والرياضة بلغ عددها 4000 قافلة، وقوافل مشتركة مع مديرية التربية والتعليم بالمدارس بعدد 240 قافلة، وشملت الأنشطة الدعوية أيضًا تنفيذ 24 قافلة للصحة الإيجابية، و48 لقاءً للطفل، و20 قافلة للواعظات، و24 ندوة كبرى، و22 ندوة للأسابيع الثقافية، و22 قافلة حدودية دعمًا لأهالي جنوب سيناء.

وتابع : وذلك إلى جانب مشاركة 6 واعظات متطوعات، وتفعيل 550 منبرًا ثابتًا، وتنفيذ 80 محاضرة بقصور الثقافة، و3000 نشاط صيفي وتثقيفي، فضلًا عن عقد 2208 مجالس فقهية، و1800ندوة لمجلس الذاكرين.

وفي مجال التدريب، لفت إلى أن المديرية عقدت عدة دورات علمية وتثقيفية، ومن بينها دورة فقه الصيام وأحكامه لعدد 150 إمامًا وخطيبًا، ودورات خاصة بقضية الغُرم لعدد 90 إمامًا وخطيبًا و6 واعظات معينات بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير، إلى جانب تنفيذ دورات للتوعية الأسرية والصحة السكنية لعدد 50 إمامًا وخطيبًا، وعقد لقاءات علمية لعدد 91 إمامًا وخطيبًا، والمرحلة الثانية من التدريب شملت عقد دورات لمواجهة الفكر المتطرف والتطرف والإلحاد، ودورات إضافية في فقه الصيام والتوعية الأسرية، ودورات تدريبية للعمال الجدد.

وفي مجال العناية بالقرآن الكريم، قال وكيل وزارة الأوقاف، إنه جرى استحداث وتحديث مقارئ الأعضاء ليصل عددها إلى 5 مقاري، وتحديث عدد 109 مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم، واستحداث مقارئ "صحح قراءاتك" بعدد 15 جلسة، إلى جانب وصول عدد مقارئ الجمهور إلى 109 مقرأة، ومقارئ الفجر إلى 5 مقرأة، وتنظيم 2 مسابقة قرآنية تابعة للمحافظة و1 مسابقة تابعة لوزارة الأوقاف.

كما أوضح أنه خلال شهر رمضان المبارك، جرى تخصيص عدد 7 ساحات لصلاة العيدين، وإقامة 1 مائدة رحمن، وتخصيص 29 مسجدًا لصلاة التهجد، وتنظيم الاعتكاف في عدد 8 مساجد بمختلف مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن هذا الحصاد يؤكد حجم الجهد المبذول، والعمل المؤسسي المنظم الذي تقوم به المديرية سعيًا لتحقيق رسالة وزارة الأوقاف في بناء الإنسان، وصيانة الوعي، وخدمة المجتمع، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.