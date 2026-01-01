التحفظ على 25 طن كبدة وقلوب مجمدة فاسدة بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين والطب البيطري، حملة تموينية مكبرة بمركز كفر الدوار، على الأسواق والمنشآت الغذائية، لمواجهة الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير الصالحة.

أسفرت الحملة عن ضبط 25 طن كبدة وقلوب مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت محافظ البحيرة استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال والمنشآت الغذائية، والتصدي بكل حزم لأي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين أو التلاعب بالسلع الغذائية.