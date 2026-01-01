إعلان

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة ثلاجة بأسوان

كتب : إيهاب عمران

12:47 م 01/01/2026

أسعاف أسوان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أُصيب 5 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ثلاجة، بمنطقة عمارات المميز بحي العقاد بمدينة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكان اللواء عبد الله عصر، مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول أسوان، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص وثلاجة بحي العقاد، ووجود عدد من المصابين.

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الصداقة التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: أروى أبو الحجاج إبراهيم، 23 عامًا، ريهام رمضان سعد، 22 عامًا، لقاء هشام أحمد، 21 عامًا، عبد الله هاني محمود، 22 عامًا، يوسف عبد السلام أحمد، 25 عامًا.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تصادم ميكروباص أسوان حوادث الطرق

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات 2026