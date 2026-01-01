بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة ثلاجة بأسوان

أُصيب 5 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ثلاجة، بمنطقة عمارات المميز بحي العقاد بمدينة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكان اللواء عبد الله عصر، مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول أسوان، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص وثلاجة بحي العقاد، ووجود عدد من المصابين.

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الصداقة التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: أروى أبو الحجاج إبراهيم، 23 عامًا، ريهام رمضان سعد، 22 عامًا، لقاء هشام أحمد، 21 عامًا، عبد الله هاني محمود، 22 عامًا، يوسف عبد السلام أحمد، 25 عامًا.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.