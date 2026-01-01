احتفالية ترفيهية لطلاب مدرسة الأمل بجنوب سيناء في العام الجديد

نظّمت إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، بالتعاون مع وحدة ذوي الإعاقة وإدارة حقوق الإنسان، يومًا ترفيهيًا لطلاب مدرسة الأمل للتربية الخاصة، وذلك في إطار الاحتفال بالعام الجديد 2026، و تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وتضمن اليوم عددًا من الأنشطة الرياضية والفقرات الترفيهية التي أضفت أجواءً من السعادة والبهجة على الطلاب، إلى جانب توزيع جوائز تشجيعية للمشاركين.

وقال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه جرى تنظيم هذه الفعالية ضمن جهود دعم ورعاية الطلاب من ذوي الإعاقة، وتعزيز دمجهم في الأنشطة المدرسية، بما يسهم في تنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم، متمنيًا لهم عامًا جديدًا حافلًا بالأمل والنجاح.

كما حرصت إدارة متحف شرم الشيخ، على إطلاق فعاليات مهرجان الكريسماس ، والتي تضمنت ورشة فنية مخصصة للأطفال، وسط أجواء احتفالية مبهجة داخل المتحف.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إنه جاء تنظيم الورشة كنشاط فني تفاعلي يهدف إلى تنمية الإبداع والخيال الفني لدى الأطفال، وإضفاء روح البهجة خلال موسم الكريسماس في بيئة آمنة ومحفزة، مشيرًا إلى أن الأطفال قاموا خلال الورشة بتلوين تصميم شجرة كريسماس غير تقليدية، صُمم جسمها على هيئة زهرة اللوتس المستوحاة من الطابع المصري القديم، باعتبارها رمزًا للبعث والتجدد وبدايات الحياة الجديدة، في دلالة رمزية على رأس السنة وبداية عام جديد.

وأوضح أنه جرى تقديم هذه المفاهيم في قالب فني مبسط يناسب أعمار الأطفال، مشيرًا إلى أن الورشة تضمنت أيضًا تنفيذ عدد من الألعاب الترفيهية الجماعية بخامات معاد تدويرها، إلى جانب إعداد شجرة الهدايا، واختُتمت الفعاليات بالتقاط صورة جماعية للأطفال وسط أجواء من الفرح والسعادة تحت تأثير بخاخات الثلج.

وأكد أن إدارة متحف شرم الشيخ حريصة على تفعيل دوره المتحف الثقافي والمجتمعي، من خلال تقديم أنشطة تعليمية وترفيهية مبتكرة للأطفال، تجمع بين الفن والاحتفال وتعزز الوعي الثقافي والبيئي.