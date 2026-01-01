في ليلة رأس السنة.. المناطق الترفيهية بالبحيرة كاملة العدد (صور)



المنيا- جمال محمد:

شهدت مدينة المنيا الجديدة، مساء الأربعاء وحتى الساعات الأولى من اليوم الخميس، احتفالات واسعة بليلة رأس السنة الميلادية، بعد أن توافد آلاف المواطنين من أبناء محافظة المنيا إلى محيط المولات التجارية والمحال الشهيرة، في أجواء مبهجة سادتها البهجة والفرح.

وتجمع المحتفلون لمتابعة عروض الألعاب النارية التي أضاءت سماء المدينة، إلى جانب الفقرات الغنائية والموسيقى الصاخبة التي صاحبت العد التنازلي لاستقبال العام الجديد، وسط تفاعل كبير من الشباب والأسر، رغم انخفاض درجات الحرارة.

وعاشت الأسر المنياوية لحظات استثنائية مليئة بالبهجة، تبادلوا خلالها التهاني والتقاط الصور التذكارية، في مشهد عكس حالة من التفاؤل والأمل مع بداية عام جديد.

وجاءت الاحتفالات في ظل تواجد أمني مكثف بمحيط أماكن التجمع، وانتشرت القوات لتأمين الفعاليات وتنظيم الحركة المرورية، بما ساهم في خروج الاحتفالات بصورة حضارية وآمنة .



