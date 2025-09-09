خوفًا من كارثة.. إخلاء منزل بالشرقية بعد تساقط جزئي لأحجاره

الشرقية - ياسمين عزت:



أخلت الأجهزة المعنية بمحافظة الشرقية منزلًا بمنطقة المنتزه في الزقازيق من سكانه، بعد تساقط أجزاء حجرية من شرفته، ما أثار مخاوف الأهالي من تكرار كوارث انهيار العقارات الأخيرة.



وعلى الفور، فرضت السلطات كردونًا أمنيًا حول المنزل ووضعت حواجز تحذيرية، تمهيدًا لفحص العقار وتحديد مدى سلامته الإنشائية واتخاذ الإجراءات اللازمة.



يأتي هذا الحادث بعد نحو أسبوعين من انهيار عقار مكون من 7 طوابق بالزقازيق أسفر عن 7 وفيات، وحادث آخر لانهيار جزئي لمنزل أودى بحياة طفل.