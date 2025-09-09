إعلان

خوفًا من كارثة.. إخلاء منزل بالشرقية بعد تساقط جزئي لأحجاره

11:39 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

إخلاء منزل أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية - ياسمين عزت:

أخلت الأجهزة المعنية بمحافظة الشرقية منزلًا بمنطقة المنتزه في الزقازيق من سكانه، بعد تساقط أجزاء حجرية من شرفته، ما أثار مخاوف الأهالي من تكرار كوارث انهيار العقارات الأخيرة.

وعلى الفور، فرضت السلطات كردونًا أمنيًا حول المنزل ووضعت حواجز تحذيرية، تمهيدًا لفحص العقار وتحديد مدى سلامته الإنشائية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

يأتي هذا الحادث بعد نحو أسبوعين من انهيار عقار مكون من 7 طوابق بالزقازيق أسفر عن 7 وفيات، وحادث آخر لانهيار جزئي لمنزل أودى بحياة طفل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إخلاء منزل الشرقية انهيار العقارات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* قطر تكذّب البيت الأبيض
السيسي: دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها
ترامب لأمير قطر بعد الهجوم الإسرائيلي: هذا الأمر لن يتكرر على أراضيكم
عاجل - حماس تؤكد فشل اغتيال قادتها في الدوحة