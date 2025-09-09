مصرع طالب جامعي سقط عليه أسانسير في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لقى طالب جامعي مصرعه، إثر سقوط أسانسير عليه داخل إحدى البنايات بمنطقة الحمرايا التابعة لمركز بني سويف، اليوم الثلاثاء.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بمصرع "عبدالله .ع "، طالب، بكلية علوم الحاسب بإحدى الجامعات الخاصة، إثر سقوط أسانسير على رأسه، بأحد الأبراج السكنية بمنطقة الحمرايا شرق النيل، بمركز بني سويف.

انتقلت قوات الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، و تحرر محضر بالواقعة