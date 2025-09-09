إعلان

مصرع طالب جامعي سقط عليه أسانسير في بني سويف

09:58 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

مصرع طالب جامعي سقط عليه أسانسير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف - حمدي سليمان:

لقى طالب جامعي مصرعه، إثر سقوط أسانسير عليه داخل إحدى البنايات بمنطقة الحمرايا التابعة لمركز بني سويف، اليوم الثلاثاء.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بمصرع "عبدالله .ع "، طالب، بكلية علوم الحاسب بإحدى الجامعات الخاصة، إثر سقوط أسانسير على رأسه، بأحد الأبراج السكنية بمنطقة الحمرايا شرق النيل، بمركز بني سويف.

انتقلت قوات الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، و تحرر محضر بالواقعة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع طالب سقوط أسانسير بني سويف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* قطر تكذّب البيت الأبيض
السيسي: دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها
ترامب لأمير قطر بعد الهجوم الإسرائيلي: هذا الأمر لن يتكرر على أراضيكم
عاجل - حماس تؤكد فشل اغتيال قادتها في الدوحة