لخدمة 3500 نسمة.. وزير الإسكان يفتتح محطة صرف "البقلي" بالشرقية (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

افتتح الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، محطة رفع الصرف الصحي بقرية "البقلي" بمركز الزقازيق، والتي تهدف لخدمة 3500 نسمة، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ144.

وأوضح المحافظ أن المحطة، التي نفذتها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، تبلغ طاقتها الاستيعابية 1500 متر مكعب/يوم، وتتضمن شبكات انحدار وخط طرد لخدمة قرى البقلي والمشهدي وخلوة.

وشهد الافتتاح حضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومسؤولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وأعضاء مجلس النواب.