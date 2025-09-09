بسبب "جوز حمام".. ضبط عامل شرع في قتل حداد بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقت الأجهزة الأمنية بمدينة دسوق في كفر الشيخ، القبض على عامل متهم بالشروع في قتل حداد بسكين، بسبب خلافات قديمة بينهما على بيع "فردي حمام"، ونُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى قسم شرطة دسوق إشارة من المستشفى بوصول حداد يبلغ من العمر 22 عامًا، مصابًا بجرح قطعي غائر بمعصم اليد اليسرى، واتهم عاملًا يبلغ 19 عامًا بمباغتته والتعدي عليه.

انتقل العقيد هشام الأمير، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، رفقة الرائد إسلام القرضاوي، رئيس مباحث القسم، إلى مستشفى دسوق العام للوقوف على حقيقة البلاغ.

وبسؤال المجني عليه اتهم المدعو "نادر.ج.ص.ا"، 19 عامًا، عامل عادي، ويقيم بحي المنشية دائرة القسم، وذلك على إثر خلافات قديمة بينهما على بيع "فردين حمام" وذلك بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" من خلال مباغتته محدثًا إصابته الموصوفة في التقرير الطبي.

وكشفت تحريات الرائد إسلام القرضاوي، رئيس مباحث قسم دسوق، ومعاونيه النقيبين حسين الفقي، وإسماعيل أبوكيلة، تحت إشراف اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، والعميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، عن وجود خلافات بين المتهم والمجني عليه.

وأوضحت التحريات أنه يوم الواقعة ترصد المتهم للمجني عليه بغرض الانتقام منه على خلفية تلك الخلافات فترصد له بغرض التخلص منه وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين" من أجل التعدي عليه بذلك السلاح.

ألقي القبض على المتهم واقتيد إلى قسم شرطة دسوق وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها وإرشاده عن السلاح المستخدم في الواقعة سلاح أبيض "سكين" جرى ضبطه

حُرر بذلك المحضر رقم 10239 لسنة 2025 جنح قسم شرطة بندر دسوق، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.