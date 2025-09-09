غلق 6 منشآت وإعدام 6 أطنان أغذية فاسدة بجنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

شنت مديرية الصحة بجنوب سيناء حملة على المنشآت الغذائية بمدينة طور سيناء، أسفرت عن التوصية بغلق 6 منشآت تمثل خطرًا داهمًا، وإعدام وضبط ما يقرب من 6 أطنان أغذية ومشروبات فاسدة ومنتهية الصلاحية.

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إن الحملة مرت على 37 منشأة وحررت 75 محضرًا متنوعًا، شملت مخالفات تتعلق بالنظافة وعدم وجود شهادات صحية سارية للعاملين.

وأكد "الشنهاب" استمرار الحملات المكثفة على أماكن تداول الأغذية بكافة مدن المحافظة، لضمان وصول غذاء صحي وآمن لجميع المواطنين والزائرين.