إعلان

محافظ الدقهلية يفاجئ محطة غاز في قلابشو بجولة رقابية (صور)

07:35 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محافظ الدقهلية يفاجئ محطة غاز في قلابشو بجولة رقابية
  • عرض 4 صورة
    محافظ الدقهلية يفاجئ محطة غاز في قلابشو بجولة رقابية
  • عرض 4 صورة
    محافظ الدقهلية يفاجئ محطة غاز في قلابشو بجولة رقابية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية - رامي محمود:


أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولة مفاجئة على محطة تعبئة أسطوانات الغاز بقلابشو في مركز بلقاس، للتأكد من مطابقة الأوزان للمواصفات القياسية، موجهًا بتطبيق إجراءات قانونية صارمة ضد أي تلاعب.


شدد المحافظ على أن حماية حقوق المواطنين أولوية قصوى، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية المفاجئة على جميع المحطات لضمان وصول الخدمة للمواطنين بالشكل الأمثل.


ووجه "مرزوق" بضرورة فرض رقابة مشددة بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين، لضبط أي تجاوزات وضمان انتظام العمل بالمحطات بكامل طاقتها الإنتاجية.



لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدقهلية محطة غاز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بـ12 صاروخا.. تفاصيل الغارة الإسرائيلية على قطر- تغطية لحظة بلحظة
أول تحرك من مصر بعد افتتاح سد النهضة: لن نسمح بهيمنة إثيوبيا على مواردنا المائية
ظهرَت فجأة وابتلعت شخصين.. كيف تكونت بحيرة البهنسا الغامضة بالمنيا؟ - فيديو وصور
قرار عاجل من الجنح ضد نجل محمد رمضان في واقعة "طفل نيو جيزة"
بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم