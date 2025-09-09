محافظ الدقهلية يفاجئ محطة غاز في قلابشو بجولة رقابية (صور)

الدقهلية - رامي محمود:



أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولة مفاجئة على محطة تعبئة أسطوانات الغاز بقلابشو في مركز بلقاس، للتأكد من مطابقة الأوزان للمواصفات القياسية، موجهًا بتطبيق إجراءات قانونية صارمة ضد أي تلاعب.



شدد المحافظ على أن حماية حقوق المواطنين أولوية قصوى، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية المفاجئة على جميع المحطات لضمان وصول الخدمة للمواطنين بالشكل الأمثل.



ووجه "مرزوق" بضرورة فرض رقابة مشددة بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين، لضبط أي تجاوزات وضمان انتظام العمل بالمحطات بكامل طاقتها الإنتاجية.







