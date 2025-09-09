إعلان

بتكلفة 18.5 مليون جنيه.. افتتاح المدرسة اليابانية بالشرقية (صور)

07:23 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
الشرقية - ياسمين عزت:

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، المدرسة المصرية اليابانية بمدينة منيا القمح، بتكلفة إجمالية بلغت 18 مليونًا و584 ألف جنيه، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ144.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بإنشاء مدارس جديدة لتقليل الكثافة الطلابية، مشيدًا بمستوى التجهيزات الحديثة التي تمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم الأساسي.

ومن جانبه، أعلن نائب السفير الياباني بالقاهرة، الذي شهد الافتتاح، استمرار التعاون بين البلدين، كاشفًا عن خطة للتوسع في إنشاء المدارس اليابانية ليصل عددها إلى 69 مدرسة على مستوى الجمهورية.

افتتاح المدرسة اليابانية بالشرقية الشرقية حازم الأشموني
