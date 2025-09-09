إعلان

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الزنكلون وتضبط طرفيها (صور)

07:20 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
الشرقية - ياسمين عزت:

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مشاجرة نشبت بين طرفين بقرية الزنكلون التابعة لمركز الزقازيق، بسبب خلافات جيرة على لهو الأطفال، والتي انتهت بضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة.

أوضحت وزارة الداخلية، في بيانٍ رسمي، أن المشاجرة أسفرت عن إصابة بعض الأطراف بكدمات وجروح، بعد استخدام عصا خشبية وإطلاق عيار ناري من طبنجة صوت لترويع المواطنين.

وأضاف البيان أن قوات الأمن تحفظت على الأدوات المستخدمة في الواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

مشاجرة الزنكلون الزقازيق مشاجرة
