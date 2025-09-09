توجيه رسمي بتسريع ميكنة مستشفى الصحة النفسية بأسيوط (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، جولة تفقدية لمستشفيي الصحة النفسية والصدر بأسيوط، وجه خلالها بتوفير وسائل مكافحة الحريق بشكل عاجل وتسريع عملية ميكنة المستشفى، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاءت الجولة، التي رافقه فيها قيادات من الوزارة ومسؤولو المحافظة، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، حيث عقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة التحديات التي تواجه مستشفى الصحة النفسية وسبل معالجتها.

وخلال تفقده مستشفى الصدر، شملت الجولة أقسام العناية المركزة والأطفال، واطمأن على الحالات المرضية، مشددًا على ضرورة صيانة جهاز الأسنان وتشغيله في أقرب وقت ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة.