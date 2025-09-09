أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية شملت مستشفى أسيوط العام والمركز الطبي الحضري الجديد بمنطقة الوليدية، وذلك لمتابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة ورفع كفاءتها.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

رافق نائب الوزير خلال الجولة كل من الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور مينا عماد، نائب محافظ أسيوط، والدكتور أمجد يونس، مدير مستشفى أسيوط العام.

بدأت الجولة بمستشفى أسيوط العام، حيث تفقد الدكتور الطيب قسم الأشعة للاطمئنان على كفاءة الأجهزة، إلى جانب قسمي رعاية القلب والعناية المركزة، موجّهًا بضرورة دراسة تطوير المستشفى بالتنسيق مع قطاع الطب العلاجي. كما زار قسم الاستقبال واستمع إلى آراء المرضى، مشددًا على أهمية تعزيز خدمات الاستقبال والعيادات الخارجية. وفي عيادة الرمد، اطلع على سجلات المرضى، ووجّه بإعداد برنامج تدريبي للتمريض بالتعاون مع المعاهد الفنية الصحية، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة.

كما شملت الجولة زيارة المركز الطبي الحضري بالوليدية، حيث تابع نائب الوزير سير العمل بوحدات الرعاية الأولية، ووجّه باستكمال أعمال الميكنة، والتأكد من توافر الأمصال بغرف التطعيمات، إلى جانب إعادة تنظيم أرشيف تنظيم الأسرة.

وتابع الدكتور الطيب تنفيذ خدمات المبادرات الرئاسية، ومنها فحص المقبلين على الزواج ومتابعة الحوامل، واطمأن على آلية صرف الألبان بغرفة الرضاعة الطبيعية. وفي عيادة الأسنان، تابع إحدى الحالات بنفسه، ووجّه بتطبيق آلية إرسال بيانات الولادات القيصرية للحد منها، إلى جانب متابعة كفاءة شبكة الإنترنت بالمركز لضمان دعم الخدمات الرقمية.

جدير بالذكر أن هذه الجولة تأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان سهولة الوصول إليها، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.