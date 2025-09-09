الإسكندرية - محمد البدري:



وقّع الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية والدكتورة نرمين خضر رئيس الجامعة العربية المفتوحة بمصر، اليوم الثلاثاء، برتوكول تعاون مشترك يهدف إلى دعم الأنشطة البحثية والتعليمية وتعزيز الشراكة الثقافية بين المؤسستين.



جاء التوقيع بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور محمد الزكري، رئيس الجامعة العربية المفتوحة في الوطن العربي، إلى جانب الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق وعضو مجلس أمناء الجامعة.



وفي كلمته، أشار الدكتور زايد إلى أن البروتوكول يمثل امتدادًا للتعاون مع مؤسسات الأمير الراحل طلال بن عبد العزيز آل سعود، بعد اتفاقية سابقة مع المجلس العربي للطفولة والتنمية.



وأوضح أن هذا التعاون يعكس توافقًا في الأهداف بين المكتبة والجامعة، خاصة في مجالات الطفولة، المرأة، التنمية المستدامة، البحث العلمي والتعليم، مؤكدًا أن مكتبة الإسكندرية تفتح أبوابها دومًا للمبادرات التي تسهم في تقدم المجتمعات العربية.



وأضاف أن المكتبة تستقبل أعدادًا كبيرة من الطلاب العرب والأفارقة، وتوفر لهم خدمات بحثية متقدمة لا تتوفر في العديد من الجامعات المصرية، مشددًا على أن العلاقات المصرية السعودية تظل نموذجًا للتعاون الاستراتيجي في ظل قيادة عربية مستنيرة.



من جانبها، أكدت الدكتورة نرمين خضر أن البروتوكول يعكس إيمان الجامعة العميق بدور المعرفة في بناء الإنسان والمجتمع، مشيرة إلى أن الجامعة تأسست على رؤية إنسانية أطلقها مؤسسها الأمير طلال بن عبد العزيز، بهدف إتاحة التعليم العالي بجودة عالمية للشباب العربي.



واعتبرت خضر أن التعاون مع مكتبة الإسكندرية يمثل خطوة نوعية نحو شراكة علمية وثقافية تدمج الخبرات الأكاديمية للجامعة مع الموارد المعرفية الفريدة التي تحتضنها المكتبة، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام الطلاب والباحثين، ويعزز قدرتهم على الإسهام في تنمية مجتمعاتهم.



واختتمت تصريحها بالقول: "ما نوقعه اليوم ليس مجرد اتفاق، بل التزام مشترك بنشر العلم وترسيخ قيم الحوار والثقافة، وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات الحاضر وصناعة المستقبل".