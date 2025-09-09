إعادة تشغيل محطة مياه الشيخ علي بعد تفتيت بقعة السولار في نيل أسوان

أسوان – إيهاب عمران:

أعلن اللواء د. إسماعيل كمال، محافظ أسوان، انتظام تشغيل محطة مياه الشيخ علي، عقب الانتهاء من تفتيت بقعة السولار التي تسربت إلى مجرى نهر النيل أمام قرية أبو الريش، والتي قُدرت مساحتها بنحو 2500 متر.

وأشاد المحافظ بجهود الجهات المختصة في التعامل السريع مع الأزمة، موضحًا أنه فور تفتيت البقعة تم إجراء تحاليل دقيقة لعينات المياه للتأكد من سلامتها وجودتها، وهو ما أتاح إعادة تشغيل المحطة وانتظام تدفق المياه في فترة وجيزة من توقفها.

وأكد المحافظ أن مواطني قرى أبو الريش حصلوا على مياه شرب نقية وآمنة طوال فترة التوقف، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تابعت الجهود أولًا بأول حتى الانتهاء من تفتيت البقعة بشكل كامل.

