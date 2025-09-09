رئيس جامعة الأقصر تصدر قرارات بتكليف قيادات أكاديمية وإدارية جدد

الأقصر - محمد محروس:

أصدرت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، عددًا من القرارات الإدارية الجديدة؛ لتعزيز منظومة العمل الأكاديمي والإداري داخل الجامعة، وذلك في إطار سعي الجامعة لدفع عجلة التطوير وتحسين الأداء الإداري.

وشملت القرارات، مجموعة من أعضاء هيئة التدريس من الكوادر الإدارية القادرة على تعزيز مكانة الجامعة في ظل استراتيجية تحويل الجامعة لإحدى جامعات الجيل الرابع؛ فتم تكليف الدكتور محمد رمضان سعدي محمد مستشارًا لرئيس الجامعة لشؤون الحوكمة والجامعة الذكية؛ وذلك في ضوء تحويل جامعة الأقصر لمؤسسة تعليمية ذكية تواكب المعايير العالمية.

كما تضمنت القرارات تكليف الدكتور باسم عبد العاطي عبد العال مديرًا لمركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والدكتور إبراهيم محمد أحمد مديرًا تنفيذيًا للمكتب الأخضر بالجامعة؛ وذلك ضمن مساعي قيادة الجامعة في تحويلها إلى جامعة خضراء ذكية.

وتم أيضا تكليف الدكتور وليد محمد عبد الستار مديرًا لمركز الدراسات الحرة للفنون التشكيلية بكلية الفنون الجميلة، في إطار حرص الجامعة على مواصلة دورها الريادي في خدمة المجتمع.

وأكدت رئيس الجامعة أن القرارات تأتي ضمن خطة شاملة؛ لتحقيق أهداف الجامعة في التحول الرقمي وتحقيق الاستدامة، وتفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع؛ وبما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية والبحثية وتعزيز مكانة الجامعة محليًا ودوليًا.