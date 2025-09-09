محافظ قنا يزور نجع حمادي لمتابعة النظافة ونقل الباعة للسوق الحضاري

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة تفقدية مفاجئة داخل مركز ومدينة نجع حمادي، استجابة لشكاوى المواطنين ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات وجهود التطوير الجارية.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسين الزمقان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية.

شملت الجولة المرور على كورنيش نجع حمادي وميدان العروسة، لمتابعة أعمال التطوير، بالإضافة إلى شارع السوق القديم المؤدي إلى المستشفى العام، حيث تفقد المحافظ حالة النظافة ومظاهر الإشغالات. كما زار مبنى الوحدة المحلية القديم الذي يضم معرضًا للسلع والمنتجات المخفضة.

وأكد المحافظ أن نقل الباعة الجائلين إلى السوق الحضاري سيتم استكماله خلال أسبوعين، مشددًا على أن الخطوة ستسهم في القضاء على العشوائية وإعادة الانضباط لشوارع المدينة.

وأشاد المحافظ بجهود الوحدة المحلية وفريق العمل في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن نجع حمادي تمتلك مقومات خدمية واقتصادية تؤهلها لمستقبل واعد.

وفي ختام جولته، دعا المحافظ الباعة الجائلين إلى سرعة التقديم وحجز بايكات بالسوق الحضاري الذي جُهز بكافة الخدمات الأساسية، مؤكدًا أنه سيشكل نقطة جذب استثماري وخدمي خلال الفترة المقبلة.