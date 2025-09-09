ضبط 5 أطنان دواجن فاسدة في حملة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور إيهاب شكري، مدير عام الطب البيطري في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، ضبط حملة من المديرية بالاشتراك المقدم أحمد بسيوني سالم، رئيس مباحث التموين، كميات كبيرة من هياكل الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي مذبوحة خارج المجازر المصرح بها قانونًا بمدينة الحامول.

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتور شعبان مغنم، مدير عام المجازر والصحة العامة، والدكتور ماجد يونس، مدير إدارة المجازر فى إطار الحفاظ على صحة المواطنين، وفقًا لتوجيهات الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، والمهندس مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور حامد الاقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكد مدير عام الطب البيطري في كفر الشيخ في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه في إطار خطة المديرية فى متابعة الأسواق بتكثيف حملات التفتيش للحفاظ على صحة المواطنين جرى تشكيل لجنة بالتعاون مع مباحث التموين بنطاق أرض الشرطة التابعة لغرب تيرة مركز الحامول.

وضمت كل من الدكتور هشام سليمان، مدير إدارة الحامول البيطرية، والدكتور عبدالله السبيعي، رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بإدارة بلطيم، والدكتورعرفات نوفل، مفتش مباحث التموين.

وقال مدير عام الطب البيطري في كفر الشيخ إن الحملة تمكنت من ضبط 945 كيلو جرام هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و4 أطنان و 55 كيلو جرام دواجن وأجزاء دواجن مذبوحة خارج المجازر المصرح لها قانونًا بإجمالى وزن المضبوطات 5 أطنان، ووفق ذلك جرى تحرير المحضر اللازم بتلك المخالفات تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ قرارها في ذلك الشأن.