أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية للمعهد الفني الصحي بمحافظة أسيوط، لمتابعة جاهزية المعهد لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد، نائب محافظ أسيوط، وعدد من قيادات الوزارة، من بينهم الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور عمرو عايد، مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات، والدكتور محمد الصفدي، رئيس الإدارة المركزية للطوارئ، والدكتور محمد زين، مدير مديرية الصحة بأسيوط، والدكتورة مي العسال، مدير الإدارة العامة لشؤون المدارس والمعاهد الفنية.

وخلال الجولة، اطلع نائب الوزير على أعمال التطوير داخل المعهد الذي يستقبل نحو 3000 طالب، ويضم 6 قاعات دراسية و10 معامل متخصصة. وأكد الدكتور الطيب أهمية تعزيز التدريب العملي للطلاب، بما يضمن تمثيلًا مشرفًا للوزارة في القطاع الصحي، مشددًا على ضرورة إعداد خريجين مؤهلين بمهارات عالية تلبي احتياجات سوق العمل.

وتضمنت الجولة زيارة معمل التمريض، حيث تفقد الأجهزة التدريبية، ووجه بوضع خطة تدريبية شاملة بالتعاون مع الجهات المعنية لتطوير مهارات الطلاب، مع التركيز على تنمية مهارات اللغة الأجنبية والحاسب الآلي، وربط المعهد بأنظمة الميكنة، ووضع خطة دورية لتحديث الأجهزة التدريبية على مستوى الجمهورية.

كما شملت الجولة تفقد معمل الأسنان والبورسلين، الورشة، ومعمل الفحوص، حيث أشاد نائب الوزير بالجهود المبذولة، ووجه بالاستفادة من المساحة الخلفية للمعهد المطلة على نهر النيل بالتنسيق مع المحافظة، بما يخدم أهداف الوزارة. كما زار القاعات الدراسية التي تستوعب من 80 إلى 100 طالب، ومعمل الحاسب الآلي، مؤكدًا ضرورة تحديث الأجهزة لدعم العملية التعليمية.

جدير بالذكر أن الزيارة تأتي في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة المعاهد الفنية الصحية، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تسهم في إعداد كوادر صحية مؤهلة، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في تطوير المنظومة التعليمية الصحية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.