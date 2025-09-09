المنيا-جمال محمد:

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، مزارعي قرية الشعراوية بمركز سمالوط، أعمال حصاد ودراس الزراعات الصيفية داخل الحقول، وتواجد بين الفلاحين وشاركهم فرحة الموسم، وتابع عمليات الحصاد ميدانيًا لمحاصيل الذرة الشامية، السمسم، وفول الصويا، معربًا عن أمله في أن يكون الموسم الحالي موسم خير وبركة ونماء للفلاح.

ويأتي ذلك تزامناً مع الاحتفال بـ”عيد الفلاح” في ذكراه الـ73، والتي تحل في التاسع من سبتمبر من كل عام، تكريمًا لعطائه الممتد عبر آلاف السنين، وتقديرًا لدوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الغذاء اليومي للمواطنين.

وأكد المحافظ أن التواجد بين الفلاحين في يوم الحصاد يحمل رسالة واضحة بأن الدولة لا تنسى من يزرع ويحصد ويحمي الأرض، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي الفلاح والقطاع الزراعي اهتماماً غير مسبوق، من خلال تقديم الدعم الفني وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يواكب التطور الحديث ويرفع مستوى معيشة الفلاح المصري ويعزز دوره في تحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف كدواني أن محافظة المنيا من المحافظات المتميزة زراعيًا، موضحًا أن المحاصيل الصيفية تُعد من أهم المحاصيل للفلاح لما تتميز به من إنتاجية وربحية وقِصر دورة زراعية، مشيدًا بدور مديرية الزراعة في توعية المزارعين بالأصناف عالية الجودة وطرق ترشيد استهلاك المياه والأسمدة.

من جانبه، أوضح المهندس محمد أمين، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أنه تم تشكيل فرق عمل من المهندسين الزراعيين بالإرشاد الزراعي والشؤون الزراعية والمكافحة، لمتابعة المحاصيل خلال فترات النمو والحصاد، وتقديم الإرشادات للمزارعين لضمان الحفاظ على المحصول وتقليل نسبة الفاقد.

كما أكدت المهندسة فاطمة عبد المنعم، مدير إدارة الإرشاد الزراعي، أن المنيا تحتل المركز الأول في زراعة المحاصيل الزيتية وعلى رأسها “فول الصويا”، الذي يسهم في دعم إنتاج الزيوت النباتية محليًا. وأشارت إلى أنه تم تنفيذ 400 ندوة توعوية، و29 مدرسة حقلية، و600 زيارة ميدانية للمزارعين بالتعاون مع أساتذة مركز البحوث الزراعية، لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية والاستراتيجية، بما يقلل من فاتورة الاستيراد ويدعم الأمن الغذائي.

وأضافت أن المساحات المنزرعة بالمحاصيل الصيفية بلغت 57 ألف فدان فول صويا، و252 ألف فدان ذرة شامية، و20 ألف فدان سمسم، مشيرة إلى التنسيق مع مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة لتجميع المحاصيل في نقاط محددة، بما يضمن الكفاءة، ويمنع الاحتكار، ويحقق سعراً عادلاً للمزارع.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد أمين، وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة فاطمة عبد المنعم مدير إدارة الإرشاد الزراعي، والمهندس مصطفى إمام مدير عام الشؤون الزراعية، وعويس قاسم رئيس مركز سمالوط، وعدد من أساتذة مركز البحوث الزراعية.