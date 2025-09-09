بالصور.. محافظ أسوان يكرم المزارعين المتميزين

أسوان - إيهاب عمران:

قال اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، إن الإحتفال بعيد الفلاح الـ 73 ليس مجرد مناسبة عادية، بل هو تجديد لعهد الوفاء وتقدير لعطاء أبناء الوطن من الفلاحين الذين حملوا على عاتقهم مسئولية الحياة والإنتاج، وكانوا على مر العصور الحارس الأمين على ثروات مصر الزراعية.

جاء ذلك خلال كلمته فى الاحتفال الذى نظمته مديرية الزراعة بمكتبة مصر العامة، بحضور المهندس رومانى مساك مدير المديرية، والدكتور يسرى بحر رئيس قطاع البنك الزراعى، والمهندس عمر سيف النصر وكيل وزارة الرى، وممثلي مزارعي "زهرة الجنوب".

وقدم الدكتور إسماعيل كمال خالص التهاني والتحيات إلى الفلاحين والمزارعين، لأنهم يمثلون الركيزة الأساسية للأمن الغذائي وحجر الزاوية في بناء الاقتصاد الوطنى، وأن الفلاح المصري بعرقه وإخلاصه كان ولا يزال عماد النهضة الزراعية والتنموية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تضع الفلاح فى صدارة أولوياتها، ونؤكد على أنه منذ تولينا مسؤولية المحافظة، ونحن نضع مطالب واحتياجات المزارعين فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى، حيث يتم حل أى مشكلة تظهر أولاً بأول بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بقيادة الوزير علاء فاروق، وأيضاً كافة الجهات المعنية، وهو الذى يتوازى مع اهتمام الحكومة بالمزارعين، وظهر ذلك جلياً فى القرارات الأخيرة للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، والتى شملت رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2350 جنيه، وسعر توريد طن قصب السكر إلى 2500 جنيه، فضلاً عن التوسع فى إنشاء فروع جديدة للبنك الزراعي المصري، وساهمت كل هذه الجهود فى حصول أسوان على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى توريد محصول القمح لموسم حصاد هذا العام بإجمالى 553 ألف و 980 طن.

وأضاف إسماعيل كمال أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ساهمت فى دعم البنية التحتية داخل القرى والنجوع حيث تم إنشاء 31 مجمع زراعي متكامل، والإنتهاء من تأهيل 116 ترعة بطول 242 كم ، وجارى تأهيل 133 ترعة أخرى بطول 290 كم ، بجانب التوسع فى نظم الرى الحديثة

وأوضح أن محافظة أسوان تفخر بما يقدمه مزارعوها من نماذج مضيئة فى العطاء، حيث تمثل المحافظة إحدى المحافظات الرائدة فى الإنتاج والتصدير للأسواق المحلية والعالمية، وأن صغار المزارعين يجسدون قيمة الإنتماء بالصبر والعمل، ويعكسون إرادة صلبة فى مواجهة التحديات، ومن هنا نتوجه بالتحية والتقدير لكل فلاح مصرى عامة، ومزارعى أسوان بصفة خاصة لما يبذلونه من جهد مخلص فى خدمة الوطن.

وفى نهاية الاحتفال، قام محافظ أسوان بتسليم شهادات التقدير للمزارعين المتميزين لما حققوه من إنجازات بارزة فى توريد المحاصيل المختلفة ليكونوا قدوة ونماذج مشرفة للأجيال القادمة.

فيما قام مدير مديرية الزراعة، ومدير البنك الزراعي المصري بإهداء الدروع للمحافظ تقديراً على دعمه للقطاع الزراعى .