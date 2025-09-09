إعلان

محافظ قنا يفاجئ نجع حمادي لمتابعة النظافة ونقل الباعة للسوق الحضاري

02:48 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    1000548249
  • عرض 5 صورة
    الدكتور خالد عبد الحليم خلال جولته التفقدية
  • عرض 5 صورة
    1000548257
  • عرض 5 صورة
    الدكتور خالد عبد الحليم خلال جولته التفقدية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا-عبدالرحمن القرشي :

قام الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بجولة تفقدية مفاجئة داخل مركز ومدينة نجع حمادي، استجابة لشكاوى المواطنين ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات وجهود التطوير الجارية.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسين الزمقان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية.

شملت الجولة المرور على كورنيش نجع حمادي وميدان العروسة، لمتابعة أعمال التطوير، بالإضافة إلى شارع السوق القديم المؤدي إلى المستشفى العام، حيث تفقد المحافظ حالة النظافة ومظاهر الإشغالات. كما زار مبنى الوحدة المحلية القديم الذي يضم معرضًا للسلع والمنتجات المخفضة.

وأكد المحافظ أن نقل الباعة الجائلين إلى السوق الحضاري سيتم استكماله خلال أسبوعين، مشددًا على أن الخطوة ستسهم في القضاء على العشوائية وإعادة الانضباط لشوارع المدينة.

وأشاد المحافظ بجهود الوحدة المحلية وفريق العمل في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن نجع حمادي تمتلك مقومات خدمية واقتصادية تؤهلها لمستقبل واعد.

وفي ختام جولته، دعا المحافظ الباعة الجائلين إلى سرعة التقديم وحجز بايكات بالسوق الحضاري الذي جُهز بكافة الخدمات الأساسية، مؤكدًا أنه سيشكل نقطة جذب استثماري وخدمي خلال الفترة المقبلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بجولة شكاوي المواطنين في قنا مركز ومدينة نجع حمادي أعمال التطوير بكورنيش نجع حمادي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أول تحرك من مصر بعد افتتاح سد النهضة: لن نسمح بهيمنة إثيوبيا على مواردنا المائية
ظهرَت فجأة وابتلعت شخصين.. كيف تكونت بحيرة البهنسا الغامضة بالمنيا؟ - فيديو وصور
قرار عاجل من الجنح ضد نجل محمد رمضان في واقعة "طفل نيو جيزة"
بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم