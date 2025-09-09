وفد طلابي من الجامعة اليابانية يزور شركة الصرف الصحي بالإسكندرية -صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أجرى وفد من طلاب الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، زيارة ميدانية إلى محطة التنقية الشرقية التابعة لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وذلك في إطار دعم البحث العلمي وتعزيز الوعي البيئي لدى الشباب.

وضم الوفد طلابًا من الجانب المصري إلى جانب طلاب جامعة Tsukuba اليابانية، بحضور الدكتورة منى جمال الدين، عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة اليابانية المصرية.

واستمع الطلاب إلى محاضرة تعريفية حول آليات عمل المحطة ومراحل تنقية مياه الصرف الصحي بدايةً من دخول المياه الخام وحتى المعالجة النهائية، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة داخل المعامل.

وأبدى الطلاب إعجابهم بمستوى الأداء داخل المحطة، مُعربين عن تقديرهم للجهود المبذولة في تحسين كفاءة منظومة الصرف الصحي وخدمة المجتمع في الإسكندرية.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، حرص الشركة على مد جسور التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في تنمية قدرات الشباب العلمية والعملية.