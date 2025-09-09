إعلان

وفد طلابي من الجامعة اليابانية يزور شركة الصرف الصحي بالإسكندرية -صور

02:41 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    جولة طلاب الجامعة اليابانية بمحطة التنقية الشرقية (2)
  • عرض 6 صورة
    جولة طلاب الجامعة اليابانية بمحطة التنقية الشرقية (3)
  • عرض 6 صورة
    جولة طلاب الجامعة اليابانية بمحطة التنقية الشرقية (6)
  • عرض 6 صورة
    جولة طلاب الجامعة اليابانية بمحطة التنقية الشرقية (1)
  • عرض 6 صورة
    جولة طلاب الجامعة اليابانية بمحطة التنقية الشرقية (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أجرى وفد من طلاب الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، زيارة ميدانية إلى محطة التنقية الشرقية التابعة لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وذلك في إطار دعم البحث العلمي وتعزيز الوعي البيئي لدى الشباب.

وضم الوفد طلابًا من الجانب المصري إلى جانب طلاب جامعة Tsukuba اليابانية، بحضور الدكتورة منى جمال الدين، عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة اليابانية المصرية.

واستمع الطلاب إلى محاضرة تعريفية حول آليات عمل المحطة ومراحل تنقية مياه الصرف الصحي بدايةً من دخول المياه الخام وحتى المعالجة النهائية، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة داخل المعامل.

وأبدى الطلاب إعجابهم بمستوى الأداء داخل المحطة، مُعربين عن تقديرهم للجهود المبذولة في تحسين كفاءة منظومة الصرف الصحي وخدمة المجتمع في الإسكندرية.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، حرص الشركة على مد جسور التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في تنمية قدرات الشباب العلمية والعملية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وفد طلابي الجامعة اليابانية شركة الصرف الصحي الإسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أول تحرك من مصر بعد افتتاح سد النهضة: لن نسمح بهيمنة إثيوبيا على مواردنا المائية
ظهرَت فجأة وابتلعت شخصين.. كيف تكونت بحيرة البهنسا الغامضة بالمنيا؟ - فيديو وصور
قرار عاجل من الجنح ضد نجل محمد رمضان في واقعة "طفل نيو جيزة"
بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم