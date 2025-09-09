إعلان

محافظ القليوبية ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض "أهلاً مدارس" بشبرا الخيمة -صور

02:24 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    افتتاح معرض ''أهلاً مدارس'' بشبرا الخيمة
  • عرض 7 صورة
    افتتاح معرض ''أهلاً مدارس'' بشبرا الخيمة
  • عرض 7 صورة
    افتتاح معرض ''أهلاً مدارس'' بشبرا الخيمة
  • عرض 7 صورة
    افتتاح معرض ''أهلاً مدارس'' بشبرا الخيمة
  • عرض 7 صورة
    افتتاح معرض ''أهلاً مدارس'' بشبرا الخيمة
  • عرض 7 صورة
    افتتاح معرض ''أهلاً مدارس'' بشبرا الخيمة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، معرض "أهلاً مدارس" بميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة، والذي يقدم تخفيضات تتراوح من 25٪ إلى 30٪ على جميع المستلزمات المدرسية.

ويأتي افتتاح المعرض تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإقامة المعارض المختلفة لتوفير السلع الأساسية ومستلزمات المدارس بأسعار مناسبة لمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وضمن تكليفات رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.

وخلال جولته بالمعرض، التقى المحافظ بعدد من المواطنين للاطمئنان على ملاءمة الأسعار وجودة المنتجات، والاستماع إلى مقترحاتهم. وأوضح أن المعرض يشارك فيه عدد من أصحاب المصانع والمحال التجارية والمكتبات الكبرى، ويضم أقسامًا متنوعة تشمل الأزياء المدرسية والحقائب والأدوات المكتبية والأحذية والملابس، بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن الغرفة لا تمارس النشاط التجاري بشكل مباشر، وإنما تنظم هذه المعارض بشكل استثنائي لدعم المواطنين، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية. وأضاف أن معارض "أهلاً مدارس" توفر جميع المستلزمات التي يحتاجها الطالب طوال العام الدراسي، إلى جانب الملابس الجاهزة، بما يسهم في رفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

معرض أهلا مدارس معرض أهلا مدارس بشبرا الخيمة محافظ القليوبية رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية المهندس أيمن عطية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ظهرَت فجأة وابتلعت شخصين.. كيف تكونت بحيرة البهنسا الغامضة بالمنيا؟ - فيديو وصور
قرار عاجل من الجنح ضد نجل محمد رمضان في واقعة "طفل نيو جيزة"
بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام
السيسي يوجه بدراسة التماس العفو عن 7 محكومين بينهم علاء عبدالفتاح
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم