القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، معرض "أهلاً مدارس" بميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة، والذي يقدم تخفيضات تتراوح من 25٪ إلى 30٪ على جميع المستلزمات المدرسية.

ويأتي افتتاح المعرض تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإقامة المعارض المختلفة لتوفير السلع الأساسية ومستلزمات المدارس بأسعار مناسبة لمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وضمن تكليفات رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.

وخلال جولته بالمعرض، التقى المحافظ بعدد من المواطنين للاطمئنان على ملاءمة الأسعار وجودة المنتجات، والاستماع إلى مقترحاتهم. وأوضح أن المعرض يشارك فيه عدد من أصحاب المصانع والمحال التجارية والمكتبات الكبرى، ويضم أقسامًا متنوعة تشمل الأزياء المدرسية والحقائب والأدوات المكتبية والأحذية والملابس، بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن الغرفة لا تمارس النشاط التجاري بشكل مباشر، وإنما تنظم هذه المعارض بشكل استثنائي لدعم المواطنين، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية. وأضاف أن معارض "أهلاً مدارس" توفر جميع المستلزمات التي يحتاجها الطالب طوال العام الدراسي، إلى جانب الملابس الجاهزة، بما يسهم في رفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.