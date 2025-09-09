إعلان

محافظ بني سويف يتفقد انتظام العمل بوحدة طب الأسرة بقرية السلطاني

02:18 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
بني سويف-حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وحدة طب الأسرة بقرية السلطاني التابعة لإدارة ببا الصحية، لمتابعة انتظام ومستوى الخدمة بالوحدات والمنشآت التي تم تنفيذها في قطاع الصحة ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واطمأن المحافظ على سير العمل وتواجد الأطقم الطبية، والإدارية، والفنية، وتجول داخل أقسام ومكونات الوحدة، وناقش مع وكيل الوزارة ومديرة الإدارة، بعض النقاط والتفاصيل المتعلقة بسير ومنظومة العمل، وموقف أرصدة الأدوية والمستلزمات المتوافرة، و الإطلاع على مستوى ومتوسط حجم التردد اليومي و الشهري، والخدمات المقدمة بكل أقسام الوحدة، موجها باستمرار المتابعة المستمرة لسير العمل بالوحدات والمنشآت الطبية الحكومية بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من انتظامها في العمل.

كما حرص المحافظ على لقاء بعض المواطنين، للاستماع لآرائهم وشكاواهم، ومناقشة مقترحاتهم لتحسين الخدمات المقدمة، و كلف المحافظ رئيس المدينة بدراستها والعمل على توفير حلول مناسبة لها في حدود الإمكانات المتاحة ووفقًا للقانون، وذلك بالتنسيق مع الجهات والأجهزة التنفيذية ذات الصلة.

محمد هاني غنيم بني سويف قرية السلطاني المبادرة الرئاسية حياة كريمة
