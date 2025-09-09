رسالة دعم من المحافظ لفلاحي المنوفية: أنتم عماد التنمية

المنوفية - مصراوي:

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، رسالة دعم لفلاحي المنوفية بمناسبة عيدهم الـ73 الذى يأتي هذا العام تحت شعار "بالعمل والعلم نبنى نهضة زراعية حديثة".

وخلال لقائه اليوم الثلاثاء، بالإعلامي مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، وفوزى فاضل نقيب الفلاحين بالمنوفية، بقاعة الاحتفالات بالإدارة العامة بجامعة المنوفية، بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، قدم اللواء إبراهيم أبو ليمون، التهنئة لفلاحي مصر بصفة عامة ومحافظة المنوفية بصفة خاصة في عيدهم السنوي.

وكشف محافظ المنوفية، أن القطاع الزراعي شهد طفرة تنموية كبيرة في عهد الرئيس السيسي ، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج والاجراءات والمبادرات الرئاسية لتطوير الريف المصري للتيسير على المزارعين وتوفير الدعم اللازم وتبنى سياسات زراعية حديثة تسهم في زيادة الإنتاجية ودفع عجلة الإنتاج الزراعي بما يساهم في رفع مستوى الحياة المعيشية للفلاح المصري.

وشدد محافظ المنوفية على دعمه الكامل لجميع فلاحي المنوفية وتذليل العقبات أمام المزارعين وتقديم كافة أوجه الدعم والنهوض والارتقاء بالقطاع الزراعي والعمل على تعزيز الخدمات المقدمة لهم بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، مشيراً إلى أن الفلاح هو عماد التنمية الزراعية وأحد ركائز النهضة الاقتصادية وشريك أساسي في بناء الجمهورية الجديدة.