أزمة في النيل.. بقعة سولار هائلة بطول 2500 متر تظهر بأسوان- صور

أسوان – إيهاب عمران:

تابع اللواء د. إسماعيل كمال، محافظ أسوان، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، الجهود المكثفة التي بذلتها الأجهزة المختصة لتفتيت بقعة سولار تسربت إلى مجرى نهر النيل أمام قرية أبو الريش بمركز أسوان، وامتدت لمساحة تقدر بـ 2500 متر.

وأكد المحافظ أنه فور تلقي البلاغ، انتقلت فرق شرطة المسطحات وجهاز شؤون البيئة وحماية النيل إلى الموقع، حيث تم إيقاف عمل محطة مياه الشيخ علي بشكل احترازي.

وأوضح المحافظ أنه جرى التعامل مع البقعة باستخدام أساليب متطورة أسفرت عن تفتيتها بالكامل، مؤكدًا أنه جارٍ إجراء التحاليل اللازمة لمياه النيل تمهيدًا لإعادة تشغيل المحطة وانتظام تدفق المياه.

وأشار إلى أن جهات التحقيق تعمل بالتوازي على تحديد المتسبب في تسريب السولار لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.