كفر الشيخ - إسلام عمار:

شارك اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، المزارعين فرحة حصاد الأرز، واستخدم "الشقرف" بنفسه في حقول قرية إبشان التابعة لمركز بيلا، معلنًا انطلاق موسم حصاد المحصول الاستراتيجي لعام 2025.

ةاستمع محافظ كفر الشيخ، لبعض الفلاحين حول مطالبهم وكيفية آلية تنفيذ عملهم في موسم حصاد المحاصيل الزراعية المختلفة.

وتأتي مشاركة المحافظ تقديرًا لجهود الفلاحين، وتأكيدًا على دعم الدولة لقطاع الزراعة في عيدهم الـ 73.