إعلان

لخطورته على المارة.. إزالة عقار في كوم الدكة بالإسكندرية- صور

01:02 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إزالة أجزاء من عقار في الإسكندرية (3)
  • عرض 4 صورة
    إزالة أجزاء من عقار في الإسكندرية (2)
  • عرض 4 صورة
    إزالة أجزاء من عقار في الإسكندرية (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

شن حي وسط الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حملة استهدفت إزالة أجزاء من عقار قديم بمنطقة كوم الدكة بحي وسط، وذلك لخطورته الداهمة على أرواح المواطنين.

تلقت غرفة عمليات حي وسط تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود أجزاء آيلة للسقوط بالعقار رقم 38 شارع سيدي محرز بمنطقة كوم الدكة، وانتقل مسؤولو إدارة المشروعات والمباني بحي وسط إلى موقع العقار المشار إليه.

وأوضح حاتم زين العابدين، رئيس حي وسط الإسكندرية، أنه جرى إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط بالعقار بمعرفة مقاول الإزالة حماية للأرواح والممتلكات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إزالة عقار كوم الدكة الإسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أول تحرك من مصر بعد افتتاح سد النهضة: لن نسمح بهيمنة إثيوبيا على مواردنا المائية
ظهرَت فجأة وابتلعت شخصين.. كيف تكونت بحيرة البهنسا الغامضة بالمنيا؟ - فيديو وصور
قرار عاجل من الجنح ضد نجل محمد رمضان في واقعة "طفل نيو جيزة"
بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام
السيسي يوجه بدراسة التماس العفو عن 7 محكومين بينهم علاء عبدالفتاح
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم