لخطورته على المارة.. إزالة عقار في كوم الدكة بالإسكندرية- صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

شن حي وسط الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حملة استهدفت إزالة أجزاء من عقار قديم بمنطقة كوم الدكة بحي وسط، وذلك لخطورته الداهمة على أرواح المواطنين.

تلقت غرفة عمليات حي وسط تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود أجزاء آيلة للسقوط بالعقار رقم 38 شارع سيدي محرز بمنطقة كوم الدكة، وانتقل مسؤولو إدارة المشروعات والمباني بحي وسط إلى موقع العقار المشار إليه.

وأوضح حاتم زين العابدين، رئيس حي وسط الإسكندرية، أنه جرى إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط بالعقار بمعرفة مقاول الإزالة حماية للأرواح والممتلكات.