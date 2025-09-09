إحباط محاولة تهريب 6 آلاف لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

أحبطت مديرية التموين بمحافظة قنا، محاولة تهريب 6 آلاف لتر سولار مدعم، قبل طرحها وبيعها في السوق السوداء بقصد التربح غير المشروع.

تأتي هذه الضبطية في إطار جهود الدولة لمواجهة كافة صور التلاعب بالسلع الاستراتيجية والمواد البترولية المدعمة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير التموين ومحافظ قنا بشأن تشديد الرقابة على الأسواق وضمان وصول المواد البترولية لمستحقيها بالسعر الرسمي المقرر.

قاد الحملة حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، يرافقه أحمد جمال الدين مدير إدارة تموين دشنا، ومحمد أبو المجد رئيس الرقابة بالمديرية، وعبده حامد رئيس مكتب تموين أبنود، إلى جانب مفتشي الرقابة بالمديرية.

وأكد وكيل وزارة التموين، أن الأجهزة الرقابية ستواصل تكثيف الحملات على مدار الساعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظاً على حقوق المواطنين ومنع أي محاولات للاتجار غير المشروع بالوقود.