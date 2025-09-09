إعلان

انهيار جزئي لمنزل من 3 طوابق فى سوهاج

12:33 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهدت جزيرة العتامنة دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، انهيار منزل دون خسائر في الأرواح.

تلقى مأمور مركز شرطة طما بلاغًا بانهيار منزل بجزيرة قرية العتامنة دائرة المركز، وتبين من التحريات الأولية انهيار جزئى بالدور الثاني علوي بمنزل ملك المدعو رضوان أحمد عويس.

لم ينتج عن الواقعة أي خسائر في إصابات بشرية بأحد، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج مركز شرطة طما شمالي جزيرة العتامنة
