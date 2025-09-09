أسيوط ـ محمود عجمي:

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، استعداداتها لاستقبال العام الدراسي 2025/2026، من خلال تنظيم معسكرات رياضية وترفيهية للطلاب الجدد وأولياء الأمور، بهدف تعريفهم بالمدارس والعاملين بها، ونظام الدراسة، ولائحة الانضباط المدرسي، بما يعزز قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب.

تأتي هذه الفعاليات تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتشمل أيضًا لقاءات تعريفية بنظام البكالوريا الجديد، لتوضيح مميزاته والفروق الجوهرية بينه وبين نظام الثانوية العامة التقليدي، والرد على الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وفي هذا السياق، نظمت إدارة أسيوط التعليمية معسكرًا بمدرسة منقباد الثانوية، بحضور أحمد حسين، وكيل الإدارة، وعاطف محمد عمر، مدير التعليم الثانوي بالمديرية، والدكتورة أميمة كامل، مدير مرحلة بالتعليم الثانوي، ومحمد أحمد محمود، مدير التعليم الثانوي بالإدارة، إلى جانب عدد من المعلمين والطلاب وأولياء الأمور. وتضمن المعسكر فعاليات رياضية وترفيهية، بالإضافة إلى تعريف شامل بالمدرسة والعاملين بها.

كما شهدت إدارة القوصية التعليمية تنظيم معسكر استقبال بمدرسة أحمد عبد الرحيم الثانوية بنات، بحضور الدكتورة حسناء مبروك، مدير الإدارة، وعمرو حسن، مدير التعليم الثانوي، حيث تم عقد لقاء تعريفي بمميزات نظام البكالوريا الجديد. وفي إدارة منفلوط، حضر قدري حسين، مدير الإدارة، معسكرًا مماثلًا، والدكتور حمدي البيطار، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة أسيوط، وماهر عمر، وكيل الإدارة، والدكتور صلاح الجبل، مدير التعليم الثانوي.

وأوضح محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن هذه اللقاءات تأتي ضمن سلسلة فعاليات تنظمها الإدارات التعليمية والمدارس بالمحافظة، تحت رعاية المحافظ، بهدف شرح نظام البكالوريا الجديد، وتوضيح التخصصات الجامعية المتاحة في مساراته المختلفة، إلى جانب نظام الثانوية العامة، بما يساعد الطلاب وأولياء الأمور على التخطيط السليم لمساراتهم التعليمية.

وخلال اللقاءات، قدم مديرو الإدارات التعليمية ومديرو التعليم الثانوي شرحًا تفصيليًا لنظام البكالوريا، المقرر تطبيقه بدءًا من العام الدراسي 2025/2026، والذي يتميز بعدد أقل من المواد الدراسية (6 مواد فقط في الصفين الثاني والثالث الثانوي، بالإضافة إلى مادة الدين خارج المجموع)، مقارنة بنظام الثانوية العامة الذي يشمل 11 مادة، إلى جانب المواد غير المضافة للمجموع.

كما يوفر نظام البكالوريا فرصًا امتحانية متعددة للطلاب، على عكس الثانوية العامة التي تتيح فرصة واحدة فقط لكل مادة، بالإضافة إلى امتحان الدور الثاني بنصف الدرجة. وأكد دسوقي أن التحويل بين النظامين غير مسموح قانونًا بعد اختيار أحدهما، مشيرًا إلى أن نظام البكالوريا يساهم في تخفيف الضغط النفسي والعبء المادي عن الأسر المصرية، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.