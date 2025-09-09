الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

واصلت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، منع المواطنين من نزول البحر بشواطئ العجمي والقطاع الغربي بالكامل، وذلك لليوم السابع على التوالي.

ورفعت أبراج المراقبة بشواطئ القطاع الغربي الرايات الحمراء بسبب وجود اضطراب في البحر المتوسط وارتفاع الأمواج، وذلك حفاظًا على سلامة المصطافين والرواد.

وناشدت المصايف المصطافين الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ وعدم نزول البحر، مؤكدة أن كافة شواطئ غرب مفتوحة أمام الرواد ولكن من أجل الجلوس على الرمال فقط دون نزول البحر.

بينما رفعت شواطئ القطاع الشرقي مثل سيدي بشر والمندرة والعصافرة وميامي الرايات الصفراء ما يعني ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند النزول لمياه البحر.

وتتزامن التحذيرات مع تعرض الإسكندرية لطقس حار رطب إذ تراوحت درجات الحرارة بين 25 درجة للصغرى و28 للعظمى، وسرعة الرياح بلغت 14 كيلو متر/ الساعة، ونسبة الرطوبة 55%.

وتعتبر الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائياً، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.