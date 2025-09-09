مأساة في ليلة العمر.. "رصاصة الفرح" تقتل صبيا بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

تحولت أجواء البهجة داخل أحد الأفراح بقرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية إلى مأساة، بعدما لقى صبي في السابعة عشرة من عمره مصرعه إثر إصابته بطلق ناري طائش خرج خلال حفل الزفاف.

وتلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بوصول يوسف.م.إ.ش (17 عامًا) إلى مستشفى منوف العام مصابًا بطلق ناري، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجراحه.

وجرى إيداع جثمان الضحية داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لعرضه على الطب الشرعي.

وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث، وتمكنت لاحقًا من ضبط المتهم، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.