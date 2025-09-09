إعلان

مأساة في ليلة العمر.. "رصاصة الفرح" تقتل صبيا بالمنوفية

12:07 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:

تحولت أجواء البهجة داخل أحد الأفراح بقرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية إلى مأساة، بعدما لقى صبي في السابعة عشرة من عمره مصرعه إثر إصابته بطلق ناري طائش خرج خلال حفل الزفاف.

وتلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بوصول يوسف.م.إ.ش (17 عامًا) إلى مستشفى منوف العام مصابًا بطلق ناري، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجراحه.

وجرى إيداع جثمان الضحية داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لعرضه على الطب الشرعي.

وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث، وتمكنت لاحقًا من ضبط المتهم، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية قرية منشأة سلطان مركز منوف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
أيام على الرملة فقط.. استمرار منع نزول البحر بشواطئ غرب الإسكندرية -صور

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام
السيسي يوجه بدراسة التماس العفو عن 7 محكومين بينهم علاء عبدالفتاح
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم