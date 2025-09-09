محافظ الدقهلية يستوقف باصًا ويُعلن عن خطة لزيادة وسائل النقل

لدقهلية -رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولة ميدانية مفاجئة اليوم لمتابعة سير العمل بالشوارع الحيوية والتأكد من توفير وسائل نقل للمواطنين .

واستوقف المحافظ أحد باصات النقل الجماعي بنفسه، وتحدث مع السائق والركاب للتأكد من تطبيق التعريفة الرسمية وعدم فرض أي زيادات غير قانونية ، واستمع إلى شكاوى الركاب وارائهم في منظومة النقل الجماعي .

وأكد "مرزوق" أن محافظة الدقهلية تعمل على تنفيذ خطة شاملة لزيادة أعداد باصات النقل الجماعي داخل مدينة المنصورة، في إطار إستراتيجية تهدف إلى تخفيف حدة التكدس المروري بالشوارع الحيوية وتوفير وسائل نقل آمنة ومنظمة تساهم في تحسين الحركة المرورية وخدمة المواطنين بشكل أفضل.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تعمل بالتوازي على حل جميع مشكلات النقل داخل المدينة بشكل جذري، مؤكدًا أن هناك تعاونًا كاملًا بين المحافظة وكافة الجهات التنفيذية لتوفير بنية تحتية متطورة ووسائل نقل آمنة ومناسبة لجميع المواطنين، وذلك بما يحقق رفع المعاناة عن كاهل المواطن وتحسين جودة الحياة داخل الدقهلية.

ووجّه مرزوق إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية على سيارات التاكسي والسرفيس ، للتأكد من التزام السائقين بتشغيل العدادات وعدم تقسيم الخطوط بشكل عشوائي يرهق المواطنين، مشددًا على أن أي سائق مخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الفورية بحقه.

كما أكد المحافظ أن حماية المواطنين من أي استغلال هي أولوية قصوى، مشددًا على أنه "لن نسمح بأي تلاعب في التعريفة المقررة، والمواطن خط أحمر".