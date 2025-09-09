المنوفية- أحمد الباهي:

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، وفوزي فاضل نقيب الفلاحين بالمنوفية، على هامش الاحتفال بعيد الفلاح المصري الـ73 تحت شعار "بالعلم والعمل نبني نهضة زراعية حديثة"، بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد.

رحّب المحافظ بالحضور وقدم التهنئة لفلاحي مصر عامة وفلاحي المنوفية خاصة في عيدهم السنوي، مؤكدًا أن القطاع الزراعي شهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال تنفيذ مبادرات وبرامج قومية لتطوير الريف المصري وتوفير الدعم اللازم للمزارعين، وتبني سياسات زراعية حديثة تسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة للفلاح المصري.

كما شدّد المحافظ على دعمه الكامل لفلاحي المنوفية وتذليل العقبات أمامهم، مع تعزيز الخدمات المقدمة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الفلاح هو عماد التنمية الزراعية وركيزة أساسية في النهضة الاقتصادية وشريك رئيسي في بناء الجمهورية الجديدة. وأهدى محافظ المنوفية درع المحافظة وهدايا تذكارية للنائب مصطفى بكري تقديرًا لجهوده.

من جانبهم، أعرب الوفد عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ على دعمه المستمر لقطاع الزراعة، ودوره في الارتقاء بالبنية التحتية والخدمات التنموية والخدمية، مؤكدين أن جهوده أحدثت نقلة نوعية ملموسة في تلبية احتياجات المواطنين بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.