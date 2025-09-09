فى عيدهم.. محافظ الغربية يوجه رسالة للفلاحين: "أنتم الأساس"

الغربية - مصراوي:

هنأ اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، فلاحي ومزارعي المحافظة بمناسبة عيد الفلاح، مؤكداً أن الفلاح المصري هو العمود الفقري للوطن، وسنده الأول في معركة الأمن الغذائي، وأن الدولة بكل مؤسساتها تضعه في مقدمة الأولويات، تقديراً لجهده وعطائه المتواصل، مشدداً على أن محافظة الغربية كانت وما زالت نموذجاً متقدماً في دعم الفلاح وتنمية القطاع الزراعي على أرض عروس الدلتا.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تصدرت الجمهورية في تفعيل منظومة كارت الفلاح الذكي منذ بدايتها عام 2019، حيث تم تسجيل واعتماد ما يقرب من 570 ألف استمارة، إلى جانب طباعة 57 ألف كارت ميزة جديد للحيازات المستحدثة، وتسليم نحو 40 ألف كارت للفلاحين خلال العام الأخير فقط، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في ضبط منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.

وأوضح “الجندي” أن جهود المحافظة لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى ملف المحاصيل الإستراتيجية، حيث بلغ حجم توريد القمح خلال موسم 2024/2025 نحو 152 ألف طن عبر 24 موقعاً معتمداً لاستلام المحصول، فيما شهد محصول القطن طفرة واضحة بتسويق أكثر من 68 ألف قنطار، وزراعة ما يزيد عن 6 آلاف فدان في الموسم الجديد، وهو ما يعكس عودة الذهب الأبيض لسابق مجده بدعم الدولة والمزارعين.

وفي قطاع الثروة الحيوانية، أكد محافظ الغربية أنه تم إصدار مئات التراخيص لمزارع الماشية والدواجن ومراكز تجميع الألبان، وتشديد الرقابة على الأعلاف لضمان سلامة الإنتاج، حيث جرى ضبط وإعدام مئات الأطنان من الأعلاف الفاسدة حمايةً لصحة المواطنين. كما نجحت المحافظة في إزالة 1,512 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة تجاوزت 102 فدان، ضمن خطة متكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية من أي محاولات للتجريف أو التعدي.

وأضاف “الجندي” أن ملف الري والتطهير حظي باهتمام بالغ، حيث تم تطهير الترع والمساقي والمصارف الزراعية بأطوال تجاوزت 2,700 كم خلال عام واحد، بنسبة إنجاز قاربت الـ 80%، وهو ما ساهم في تحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيز إنتاجية الأرض.

ولفت محافظ الغربية إلى أن الجانب الإرشادي كان حاضراً بقوة، حيث شهدت المحافظة تنفيذ آلاف الندوات والحقول الإرشادية والقوافل الزراعية والبيطرية التي وصلت إلى القرى والنجوع، فضلاً عن المبادرات الموجهة لتمكين المرأة الريفية ودعم الأسرة في القرى المنتجة، بما يرسخ دور الإرشاد الزراعي كجسر للتواصل المباشر مع الفلاح.

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن محافظة الغربية، التي تضم أكثر من 372 ألف فدان مزروع ويعمل بها ما يقرب من نصف مليون فلاح موزعين على 327 جمعية زراعية، ستظل في طليعة المحافظات الداعمة للقطاع الزراعي، وستواصل العمل على تمكين الفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج وزيادة الرقعة الزراعية، تحقيقاً لرؤية الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال محافظ الغربية في رسالته لفلاحي المحافظة: “أنتم الأساس.. أنتم من تحملون على عاتقكم قوت المصريين، وصمودكم سر قوتنا، وما يتحقق من إنجازات على أرض عروس الدلتا ما هو إلا تتويج لجهودكم وإخلاصكم”، موجهاً التحية لكل فلاح يكد ويجتهد ليبقى الوطن قوياً ومكتفياً بإنتاجه.