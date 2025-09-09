اجتماع ميداني لمحافظ سوهاج بشارع المحطة لبحث أزمة المرور -صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تفقد اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، يرافقه اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد ورئيس اللجنة المشكلة لتطوير شارع المحطة، أعمال المعاينة الميدانية للجنة بشارع المحطة الرئيسي بمدينة سوهاج، والشوارع المتفرعة والمحيطة به، وذلك لوضع التصور المتكامل لأعمال التطوير، في إطار خطة المحافظة الشاملة لتطوير الميادين والمداخل والشوارع الرئيسية، بما يتسق مع الهوية البصرية للمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعلي لطفي رئيس حي شرق، وعلاء شعراوي رئيس حي غرب، ومسئولي التنسيق الحضاري بالمحافظة، وعدد من المهندسين أعضاء اللجنة .

وتفقد محافظ سوهاج ومرافقيه شارع المحطة بدءا من ميدان العروبة وحتى ميدان العارف بالله بطول 1000 متر، موجها بمراجعة تراخيص المحال التجارية بممرات الأبراج السكنية بالشارع، والتأكد من التزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية، على أن تقوم الحماية المدنية بالتأكد من مدى التزامها بمعايير الأمن والأمان، حفاظا على سلامة المواطنين.

وعقد المحافظ، اجتماعا ميدانيا بشارع المحطة مع اللجنة المختصة، استمع خلاله إلى مقترحات أعضاء اللجنة، حيث جرى استعراض أهم الملاحظات الفنية والهندسية، ومناقشة الحلول المقترحة لمعالجة الاختناقات المرورية، وتحسين الحركة للمشاة والسيارات، إلى جانب تطوير الأرصفة والجزيرة الوسطى وأعمدة الإنارة والتشجير واللافتات.

وأكد المحافظ أن شارع المحطة يعد من أهم المحاور الحيوية بمدينة سوهاج، مشددًا على ضرورة أن يتسم التطوير بالحداثة والجمال، مع مراعاة الطابع المعماري والتراثي للمدينة، لافتًا إلى أن الهدف هو إضفاء مظهر حضاري يليق بأبناء سوهاج وزائريها.

ووجه " سراج " برفع تقرير شامل بنتائج المعاينة الميدانية متضمنًا كافة المقترحات والتصورات، تمهيدًا للبدء في تنفيذ خطة التطوير وفق جدول زمني محدد، موجها بسرعة الانتهاء من الدراسات اللازمة وتحديد الأولويات التنفيذية.

وعلى هامش الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين، واستمع إلى شكواهم ومطالبهم، ووجه بتنفيذ عدد منها على الفور، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة الطلبات الأخرى تمهيدًا لتنفيذها، كما استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول التطوير، مؤكدًا على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين لتحقيق التنمية الحقيقية على أرض الواقع.