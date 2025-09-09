شرم الشيخ تستعد لاستضافة مهرجان الهجن السنوي أكتوبر المقبل

جنوب سيناء – رضا السيد:

تستعد مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، لاستضافة مهرجان الهجن السنوي المقرر انطلاقه بمضمار شرم الشيخ الدولي للهجن والفروسية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، ووزير الشباب والرياضة.

وقال عيد حمدان المزيني، رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن، إنه من المقرر أن تُقام السباقات بمضمار الهجن في شرم الشيخ يومي 3 و 4 من شهر أكتوبر المقبل، بمشاركة عدد من الدول العربية إلى جانب مشاركة من محبي هذه الرياضة من مختلف المحافظات المصرية، وبدعم من الاتحاد الإماراتي للهجن.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن في تصريح اليوم، أنه يجري إطلاق هذا المهرجان سنويًا تزامنًا مع "عيد الهجن" الذي تحتفل فيه محافظة جنوب سيناء بذكرى افتتاح مضمار الهجن بشرم الشيخ.

وأكد أن القبائل البدوية بجنوب سيناء وفي مصر والعالم العربي، تحرص على إحياء هذه الرياضة، لكونها جزء من التراث البدوي الأصيل، ومن أهم الرياضات المفضلة لديهم، ويتوارثها الأبناء عن الآباء، مشيرًا إلى أن مضمار الهجن أصبح ملتقى دوليًا لممارسة هذه الرياضة التي تعد إحدى الرياضات التراثية الهامة في الوطن العربي وليس في مصر فقط، إضافة إلى كونها تحظى بإقبال كبير من السياح من مختلف دول العالم.

جدير بالذكر، إنه جرى إنشاء مضمار سباقات الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ عام 2020، بتكلفة إجمالية 125 مليون جنيه، وجرى تطوير منصة المضمار في عام 2022 بتكلفة 27 مليون جنيه، وإنشاء أماكن خدمية به تضم "قرية التراث البدوي، أماكن إيواء الهجن، مسجد الهجن، الوحدة البيطرية بالهجن" عام 2024.