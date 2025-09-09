5 أيام تبدأ مساء اليوم.. تفاصيل قطع مياه الشرب عن بعض أحياء طور سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت شركة المياه والصرف الصحي بجنوب سيناء، عن قطع مياه الشرب عن بعض الأحياء بمدينة طور سيناء مساء اليوم الثلاثاء، لغسيل وتطهير خزان محطة المياه الرئيسية.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أنه سيجري ضخ المياه بصورة طبيعية بالفترة الصباحية، وتأخر ضخ المياه عن المدينة حتى الساعة السابعة مساء ما عدا أحياء الطور الجديدة "المنشية، مبارك الجديد، الشروق، ابني بيتك، حي الروضة، حي المروة، الفيروز، مساكن البنك، حي النصر"، لحين الانتهاء من غسل خزان محطة المياه الرئيسية، والذي يعمل بسعة 5000 متر مكعب "باكية 1".

وأشار البيان إلى أن أعمال الغسيل والتطهير مستمرة على مدار 4 أيام مقبلة، على أن يجري قطع عن المدينة بالكامل غدًا الأربعاء مساءً، لتطهير خزان محطة المياه الرئيسية سعة 5000 متر مكعب "باكية 2"، وقطع المياه يوم الخميس الموافق 11 سبتمبر الجاري مساءً عن المدينة ما عدا أحياء الطور الجديدة، لتهير خزان المنطقة الصناعية.

كما سيجري قطع المياه عن أحياء الطور الجديدة مساء يوم السبت الموافق 13 سبتمبر الجاري، لغسل وتطهير خزانات توشكى، وقطع المياه عن أحياء الطور الجديدة يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر بالفترة المسائية حتى الساعة الثامنة مساءً، لغسل وتطهير رافع مياه قرية الوادي.

وأهابت المواطنين، والمخابز، والمساجد، والوحدات الصحية، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة التي سيجري ضخ المياه بها لحين عودة ضخ المياه مرة أخرى بعد الانتهاء من أعمال التطهير.