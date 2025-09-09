"بسبب خلاف على فلوس".. شاب يقتل صديقه طعنًا بسكين في البحيرة



البحيرة - أحمد نصرة:

قتل شاب صديقه طعنًا بسكين، خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء نشبت بينهما بسبب خلافات مالية، في مدينة المحمودية بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء محمد عمارة مساعد وزير مدير أمن البحيرة، إخطار من مأمور مركز شرطة المحمودية، يفيد بوصول "علاء حسن الروبي"، 42 عاما، مقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، إثر تعدي من آخرين بسلاح أبيض مما أدى إلى وفاته قبل وصول إلى المستشفى.

كشفت التحريات، أن وراء الواقعة "حمادة. ع. ا"، شهرته "ميدو"، إثر حدوث مشاجرة على مبلغ من المال، أقدم خلاله المتهم على طعن المجنى عليه بطعنات نافذة مما أدى إلى وفاته.

جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظرًا لحدوث مشاجرة بينه وبين المجني عليه على مبلغ مالي، وحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.