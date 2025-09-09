إعلان

"بسبب خلاف على فلوس".. شاب يقتل صديقه طعنًا بسكين في البحيرة

03:39 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

طعن بسكين-تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


البحيرة - أحمد نصرة:

قتل شاب صديقه طعنًا بسكين، خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء نشبت بينهما بسبب خلافات مالية، في مدينة المحمودية بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء محمد عمارة مساعد وزير مدير أمن البحيرة، إخطار من مأمور مركز شرطة المحمودية، يفيد بوصول "علاء حسن الروبي"، 42 عاما، مقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، إثر تعدي من آخرين بسلاح أبيض مما أدى إلى وفاته قبل وصول إلى المستشفى.

كشفت التحريات، أن وراء الواقعة "حمادة. ع. ا"، شهرته "ميدو"، إثر حدوث مشاجرة على مبلغ من المال، أقدم خلاله المتهم على طعن المجنى عليه بطعنات نافذة مما أدى إلى وفاته.

جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظرًا لحدوث مشاجرة بينه وبين المجني عليه على مبلغ مالي، وحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شاب يقتل صديقه شاب يقتل صديقه في البحيرة خلافات مالية البحيرة أمن البحيرة النيابة العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

فريد زهران: نحن حزب المعارضة الرئيسي.. ولم نحصل على أي كرسي فردي في "الشيوخ"
هآرتس: نتنياهو يفتح جبهة مع مصر.. ونحن الخاسرون أمام موقف القاهرة الحاسم